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вчера 22:14
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вчера 21:37
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вчера 21:03
Почти 80 лифтов необходимо заменить в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - При сдаче жилых домов застройщики не установили лифты и не продумали систему пожарной сигнализации. Об этом на площадке столичного филиала «Nur Otan» сообщил аким столицы А.Кульгинов, передает МИА «казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.
Так, 14 компаний в столице ввели в эксплуатацию многоэтажные дома без соответствующего количества подъемников: например, ЖК «Медина», ЖК «Талапкерский», ЖК «Экодом». В 20 МЖД уже не работают 74 лифта.
Во время обследования лифтов выяснилось, что необходимо заменить почти 80 лифтов. Также установлено, что действующий тариф способен покрывать не только эксплуатационные расходы, но и капитальные ремонты.
«Жилой дом «Экодом» - 8-ми этажный, в эксплуатацию ввели в прошлом году. Здесь до сих пор лифты не запущены, что создает массу неудобств жителям ЖК. Вторая проблема – нарушение норм противопожарной безопасности: дома не укомплектованы пожарными шкафами, в неисправном состоянии пожарные сигнализации», - сказал А.Кульгинов.
Аким столицы А.Кульгинов подчеркнул, что все недочеты необходимо устранить в кратчайшие сроки.
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