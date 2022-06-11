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Почти 80 атырауских детей проводят летний отдых на Кавказе
11 Июня 2022 16:53

Почти 80 атырауских детей проводят летний отдых на Кавказе

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 79 детей из многодетных и социально уязвимых семей региона отправились в пансионат «Геолог Казахстана», который расположен на склоне горы Бештау между Железноводском и Пятигорском. Об этом сообщила и. о. руководителя областного управления образования Айнагуль Дуйсекенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В лагере созданы все условия для комфортного и интересного отдыха. Во время каникул для детей проходят культурные, спортивные программы, конкурсы, показываются различные фильмы. Помимо увлекательных мероприятий дети путешествуют по городам Кавказа и знакомятся с их историей. На территории пансионата имеются площадки для волейбола, баскетбола, мини-футбола, для игры в бадминтон и большой теннис», - сообщила Айнагуль Дуйсекенова.

По словам и. о. директора пансионата «Геолог Казахстана» Шолпан Ескалиевой, удивительная красота природы, свежий воздух и целебная минеральная вода зарядят детей энергией. А еще они смогут получать лечение, укрепить здоровье.


Автор:
Корреспондент
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