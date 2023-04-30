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Почти 8 тысяч деревьев посадили во время субботника в Астане

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
30 Апреля 2023, 18:30
Почти 8 тысяч деревьев посадили во время субботника в Астане Фото: пресс-служба акимата Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 29 апреля в Астане прошел первый общегородской субботник в рамках экомесячника «Жасыл Астана». Его участники посадили в пяти районах столицы около восьми тысяч зеленых насаждений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

В общегородском субботнике приняли участие более 62 тысяч человек. В их числе жители города, трудовые коллективы, сотрудники госорганов, представители бизнеса и др.

Каждый из них внес свой вклад в обеспечение чистоты и порядка в столице. Горожане целыми подъездами вышли сделать свой двор чище.

«Мы с самого утра сегодня, вооружившись пакетами, перчатками, вышли на генеральную уборку двора. Собирали мусор с нами даже дети. Побелили бордюры, привели в порядок деревья. Даже глаз радуется такой чистоте. К тому же такие мероприятия сближают соседей, делают дружнее, ведь мы создаем общий комфорт», - говорит жительница дома по улице Косшыгулулы Бахыт Куспетова.

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Участники субботника активно озеленяли свои участки. За один день в городе посадили около восьми тысяч деревьев.

«В нашем дворе появилось несколько новых деревьев. Уверены, что при должном уходе этот зеленый уголок будет годами радовать глаз и укрывать от жары в знойные дни. Сажали вместе с соседями, убрали территорию вокруг», - рассказал астанчанин Михаил Прошин.

Общими усилиями из столицы собрали и вывезли свыше тысячи тонн мусора. Площадь охваченной уборкой территории составила более 3,3 млн квадратных метров.

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