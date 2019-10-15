Почти 8 млрд тенге долгов выплатили казахстанцы в рамках налоговой амнистии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 10 октября 2019 года списана пеня по 334 127 физлицам, которыми с начала текущего года уплачена сумма основного долга в размере 7,9 млрд. тенге и списана пеня на сумму 1,64 млрд. тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета госдоходов Министерства финансов РК.

Напомним, с 3 октября по 10 октября списана пеня по 21 275 физлицам на сумму 74,8 млн. тенге.

Наибольшее количество физических лиц, погасивших долги по налогам – 65 042 – алматинцы. За ними следуют жители Актюбинской области – 34 684 человек. Также, 28 975 человек в Костанайской области выплатили долги по налогам.

По выплаченным суммам г.Алматы также в лидерах – погашенная сумма основного долга на данный момент составляет 4 млрд. 440 млн.тенге. Напомним, что на момент 1 января 2019 г. задолженность по г.Алматы составляла 5,5 млрд.тенге.

Лидером по накопленной сумме налога в недельном рейтинге стал житель Алматы. Так, погасив основной долг по налогу на транспорт в размере 1 862 999 тенге, была списана пеня, в 1,5 раза превышающая основной долг (2 745 000 тенге).

Жители г.Нур-Султан уплатили в общей сложности 483,9 млн.тенге налогов. В Костанайской области погашена задолженность в размере 459,8 млн.тенге.

Напоминаем, что налогоплательщики могут узнать наличие/отсутствие задолженности по налогам, пройдя по следующей ссылке.

Справочно: в Закон РК «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) 3 июля 2019 года внесены поправки, позволяющие физическим лицам применять налоговую амнистию. Данные поправки введены в действие 16 июля 2019 года.

Под амнистию подпадает порядка 1,4 млн. человек, которым при условии уплаты основного долга на сумму 13,9 млрд. тенге, будут списаны пени на сумму 6,3 млрд. тенге.