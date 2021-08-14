+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 21 °С
Алматы: 24 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Почти 8,5 тысячи человек болеют COVID-19 в Атырауской области

14 Августа 2021 13:31
Поделиться:
Почти 8,5 тысячи человек болеют COVID-19 в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Почти 8,5 тысячи человек болеют COVID-19 в Атырауской области. Они проходят лечение в инфекционных стационарах и дома, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Десять  заведений наказали за игнорирование санитарных норм в столице
Результаты клинических исследований казахстанской вакцины QazVac опубликованы в журнале The Lancet Грузия переживает четвертую волну коронавируса Правила прикрепления к поликлинике для иностранцев изменили в Казахстане

Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявлено 467 заболевших коронавирусной инфекцией. В частности, в городе Атырау подтверждено 294 случая заражения COVID-19. В результате скрининга выявлено 55 заболевших на месторождении Тенгиз. Распространяется инфекция и в районах области.

Так, в Жылыойском районе выявлено 45 заболевших, в Индерском районе - 14, в Исатайском районе - 15, Кызылкугинском районе - 12, Курмангазинском районе - 16, в Макатском районе - 7, в Махамбетском районе - 9 человек.

Заболевание у 308 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 159 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 277 человек.

В настоящее время лечение получают в домашних условиях 6 564 человека, в модульной больнице - 193, во второй областной больнице – 197, во фтизиопульманологическом центре - 88, в кардиоцентре - 97, в ж/д больнице - 102, в районных инфекционных стационарах - 427, в областной больнице - 147, в общежитиях - 126, в инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 405.

По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «красной» зоне.

Как ранее сообщалось, в регионе 89 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии.


Подписывайтесь на наш канал:

#Атырауская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:

Автор:

Виктор Сутягин

Новости по теме
Десять  заведений наказали за игнорирование санитарных норм в столице
Результаты клинических исследований казахстанской вакцины QazVac опубликованы в журнале The Lancet
Грузия переживает четвертую волну коронавируса
Правила прикрепления к поликлинике для иностранцев изменили в Казахстане
Популярное
1 По 5 кг сахара на человека: В акимате Алматы объяснили ограничение
2 Кто ездил в составе казахстанской делегации на Олимпиаду в Токио
3 Ограничительные меры продлевают с 16 августа в ВКО
4 Два миллиона тенге выиграла ремесленница из Алматы на развитие своего дела
5 В Акмолинской области реализуется проект «От поля до прилавка»
6 МВД в отношении антиваксера Айны Бакеевой проводится проверка
Читайте также
21 человек скончался от пневмонии с признаками коронавируса в Казахстане
Сколько казахстанцев получили прививку от COVID-19
По 5 кг сахара на человека: В акимате Алматы объяснили ограничение
Кто ездил в составе казахстанской делегации на Олимпиаду в Токио
Ограничительные меры продлевают с 16 августа в ВКО
Два миллиона тенге выиграла ремесленница из Алматы на развитие своего дела
В Акмолинской области реализуется проект «От поля до прилавка»
МВД в отношении антиваксера Айны Бакеевой проводится проверка
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив