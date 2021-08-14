Почти 8,5 тысячи человек болеют COVID-19 в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Почти 8,5 тысячи человек болеют COVID-19 в Атырауской области. Они проходят лечение в инфекционных стационарах и дома, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявлено 467 заболевших коронавирусной инфекцией. В частности, в городе Атырау подтверждено 294 случая заражения COVID-19. В результате скрининга выявлено 55 заболевших на месторождении Тенгиз. Распространяется инфекция и в районах области.

Так, в Жылыойском районе выявлено 45 заболевших, в Индерском районе - 14, в Исатайском районе - 15, Кызылкугинском районе - 12, Курмангазинском районе - 16, в Макатском районе - 7, в Махамбетском районе - 9 человек.

Заболевание у 308 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 159 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 277 человек.

В настоящее время лечение получают в домашних условиях 6 564 человека, в модульной больнице - 193, во второй областной больнице – 197, во фтизиопульманологическом центре - 88, в кардиоцентре - 97, в ж/д больнице - 102, в районных инфекционных стационарах - 427, в областной больнице - 147, в общежитиях - 126, в инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 405.

По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «красной» зоне.

Как ранее сообщалось, в регионе 89 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии.