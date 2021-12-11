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Почти 8,3 млн человек полностью привиты от коронавируса в Казахстане
11 Декабря 2021 10:48
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлеы данные о вакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.
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На 11 декабря 2021 года в Казахстане провакцинировано первым компонентом 8 846 068 человек, вторым компонентом привито 8 277 848 человек.
Ранее сообщалось, сколько подростков, беременных и кормящих матерей получили вакцину производства Pfizer в Казахстане.
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