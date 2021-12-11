Почти 8,3 млн человек полностью привиты от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлеы данные о вакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

На 11 декабря 2021 года в Казахстане провакцинировано первым компонентом 8 846 068 человек, вторым компонентом привито 8 277 848 человек.