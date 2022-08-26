26 Августа 2022 12:40

Почти 77 тыс. казахстанцев прошли обучение на платформе skills.enbek.kz

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С момента запуска в июле прошлого года платформы профессионального обучения в онлайн-режиме skills.enbek.kz 76,9 тыс. граждан, из которых 17 тыс. безработных, получили сертификаты о прохождении курсов. Всего на платформе зарегистрировались 110,7 тыс. казахстанцев, из которых 97,3тыс. – в 2022 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда и соцзащиты населения РК.

Из 17 тыс. безработных граждан, прошедших обучение, более 5 тыс. человек – представители молодежи, в основном из Алматинской, Кызылординской, Карагандинская областей и г. Алматы.

С момента запуска авторы опубликовали на платформе 151 курс по различным направлениям, из них 97 – бесплатные. Продолжительность курсов составляет от 1 до 72 часов.

Наиболее востребованными курсами остаются «Кассир», «Выращивание клубники от А до Я», «Управление персоналом», «Сүтті ірі қара өсіру» и «Ұннан жасалған кондитер өнімдері, жіктелуі және дайындалу технологиясы».

Как сообщалось ранее, платформа направлена на повышение уровня образованности и профессионализма населения страны в целом, стимулирование карьерного развития и продвижение концепции «обучение в течение всей жизни». Она создана по аналогии с международными обучающими площадками, предоставляющими доступ к онлайн курсам по принципу маркетплейса – рынка услуг.

Получить доступ к обучению можно, пройдя по прямой ссылке или выбрав раздел «Онлайн обучение» на Электронной бирже труда (enbek.kz).

На платформе обучающийся самостоятельно выбирает подходящий темп и язык обучения, комфортный принцип подачи материала, может отслеживать свой прогресс в образовательном процессе.

По окончании обучения обучающийся должен сдать тестирование с пороговым уровнем 70%. При успешном завершении онлайн-курса выдается сертификат об освоении навыка. Обязательным условием завершения курса является оценка курса со стороны обучившегося.

Данный сертификат автоматически указывается в резюме, созданном обучающимся при регистрации на Электронной бирже труда (enbek.kz). При поиске работников потенциальный работодатель будет видеть сертификаты, полученные после успешного обучения на skills.enbek.kz.

С марта 2022 года на платформе оптимизирован действующий функционал и запущены новые сервисы.

В частности, усовершенствован поиск курсов, создана понятная структура уроков, появилась возможность отслеживания процесса обучения и быстрого взаимодействия с авторами курсов.

Для авторов курсов доступен удобный конструктор составления урока, просмотр статистики и эффективности опубликованных курсов, предусмотрен разнообразный дизайн сертификатов, а также размещен онлайн-калькулятор для предварительного расчета стоимости обучения.

Размещение онлайн-курсов на платформе для авторов и разработчиков осуществляется бесплатно. Курсы могут быть размещены на государственном и русском языках, должны содержать различные форматы представления информации: текст, презентации, видео- и аудиоматериалы, инфографика и другие виды. Рекомендуемая длительность онлайн-курсов от 6 до 144 часов. Платформа предполагает возможность адаптации интерфейса для обучающихся с особыми потребностями.

По всем вопросам регистрации и работы на платформе skills.enbek.kz просим связаться с ответственными сотрудниками АО «ЦРТР» по тел.: 8 (7172) 95 43 17 (вн. 877, 878).