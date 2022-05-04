Почти 757 тыс. подростков полностью вакцинировались Pfizer в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Оба компонента вакцины «Pfizer» также получили 38 411 беременных женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

На 3 мая 2022 года в Казахстане первым компонентом вакцины «Pfizer» провакцинировано 1 077 190 человек, вторым компонентом – 928 583 человека.

«Из них первой дозой на сегодняшний день провакцинированы: подростки – 827 908, беременные женщины – 38 411, кормящие женщины – 136 830.

Второй дозой: подростки – 756 935, беременные женщины – 33 369, кормящие женщины – 121 466», - говорится в публикации МВК.