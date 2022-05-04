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    10:46, 04 Май 2022 | GMT +6

    Почти 757 тыс. подростков полностью вакцинировались Pfizer в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Оба компонента вакцины «Pfizer» также получили 38 411 беременных женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

    На 3 мая 2022 года в Казахстане первым компонентом вакцины «Pfizer» провакцинировано 1 077 190 человек, вторым компонентом – 928 583 человека.

    «Из них первой дозой на сегодняшний день провакцинированы: подростки – 827 908, беременные женщины – 38 411, кормящие женщины – 136 830.

    Второй дозой: подростки – 756 935, беременные женщины – 33 369, кормящие женщины – 121 466», - говорится в публикации МВК.


    Теги:
    Коронавирус в РК Вакцинация Здравоохранение
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