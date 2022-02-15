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Почти 755 тысяч человек вакцинированы Pfizer в РК
15 Февраля 2022 08:45
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 14 февраля вакциной Pfizer провакцинировано первым компонентом - 754 541 человек, ️ вторым компонентом - 466 036 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
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Из них первой дозой: подростки – 624 858, беременные женщины – 29 082, кормящие женщины – 96 411.
Второй дозой: подростки – 384 496, беременные женщины – 19 636, кормящие женщины – 61 857.
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