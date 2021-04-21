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    18:46, 20 Апрель 2021 | GMT +6

    Почти 75 тысяч заявлений для зачисления в первый класс поступило за 20 дней

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 20 дней поступило порядка 75 тысяч заявлений для зачисления в 1 класс, передает МИА «Казинформ».

    «Продолжается прием документов в первый класс шестилетних детей и детей, которым исполнится 6 лет в этом году. За 20 дней приема документов поступило порядка 75 тысяч заявлений. Напоминаем, что прием заявлений проводится в электронном формате через egov.kz», - сообщила пресс-службу Минобразования и науки РК в Instagram .

    Как отметили в министерстве, для поступления в школу необходимо представить следующие документы: свидетельство о рождении ребенка, документы о состоянии здоровья ребенка (паспорт здоровья ребенка №026/у-3, медсправка по форме №063/у), две фотографии 3х4.
    Родителям, проживающим в регионах, которые находятся в «красной» зоне, можно представить медицинские справки по мере их получения до начала учебного года.


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