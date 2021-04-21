Почти 75 тысяч заявлений для зачисления в первый класс поступило за 20 дней

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 20 дней поступило порядка 75 тысяч заявлений для зачисления в 1 класс, передает МИА «Казинформ».

«Продолжается прием документов в первый класс шестилетних детей и детей, которым исполнится 6 лет в этом году. За 20 дней приема документов поступило порядка 75 тысяч заявлений. Напоминаем, что прием заявлений проводится в электронном формате через egov.kz», - сообщила пресс-службу Минобразования и науки РК в Instagram .

Как отметили в министерстве, для поступления в школу необходимо представить следующие документы: свидетельство о рождении ребенка, документы о состоянии здоровья ребенка (паспорт здоровья ребенка №026/у-3, медсправка по форме №063/у), две фотографии 3х4.

Родителям, проживающим в регионах, которые находятся в «красной» зоне, можно представить медицинские справки по мере их получения до начала учебного года.