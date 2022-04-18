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    08:50, 18 Апрель 2022 | GMT +6

    Почти 726 тыс. подростков привились Pfizer в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По данным на 17 апреля, первым компонентом вакцины Pfizer провакцинированы 1 016 252 человека, вторым компонентом - 873 573 человека. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

    Из них первой дозой подростки – 806 052, беременные женщины – 37 317, кормящие женщины – 133 306.

    Второй дозой подростки – 725 980, беременные женщины – 31 718, кормящие женщины – 114 089.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
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