Почти 726 тыс. подростков привились Pfizer в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По данным на 17 апреля, первым компонентом вакцины Pfizer провакцинированы 1 016 252 человека, вторым компонентом - 873 573 человека. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Из них первой дозой подростки – 806 052, беременные женщины – 37 317, кормящие женщины – 133 306.

Второй дозой подростки – 725 980, беременные женщины – 31 718, кормящие женщины – 114 089.

