Почти 720 млн тенге перечислил фонд медстрахования для больных туберкулёзом в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области 738 человек получают лечение от туберкулёза. В первом квартале за выявление заболевания, диспансерное наблюдение и лечение больных туберкулёзом фонд медстрахования выплатил противотуберкулёзной службе 719,7 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Эти средства пошли также на медицинскую реабилитацию взрослых и детей после перенесённого заболевания и профилактическое лечение латентной туберкулёзной инфекции.

Туберкулёз относится к социально значимым заболеваниям. Его диагностика, профилактика, лечение, а также реабилитация пациентов, состоящих на учёте, входит в гарантированный объём бесплатной медпомощи. То есть эти услуги пациентам с подозрением на туберкулёз и подтверждённым диагнозом оказываются бесплатно вне зависимости от статуса в системе медстрахования.

«Пациентам с туберкулёзом гарантирована медпомощь и лекарственное обеспечение, при заразных формах болезни – обязательная госпитализация. При своевременном выявлении и лечении, болезни излечимы полностью, поэтому важно не запускать процесс, своевременно проходить профосмотры, строго соблюдать предписания лечащего врача и беречь своё здоровье», – поясняют в карагандинском филиале фонда медстрахования.