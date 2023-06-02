Почти 72 кг наркотиков изъяли полицейские в Астане с начала года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице наблюдается рост регистрации наркоправонарушений, в том числе связанных с синтетическими наркотиками. Об этом сообщил министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов на совещании в акимате Астаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он также отметил, что в оборот не допущено 20 млн разовых доз синтетики стоимостью свыше 200 млрд тенге. Заблокировано 1210 наркосайтов.

«В Астане число наркоправонарушений возросло на 39%. С начала года изъято 71,7 кг наркотиков. В их числе 13 кг синтетики. Это 39 тысяч разовых доз. Их цена на черном рынке составляет 260 млн тенге. Рост преступлений связан с улучшением их выявляемости. Однако структура изъятой синтетики, говорит о том, что 88% от общего веса, или 8,5 кг изъяты у одного лица. Остальные 12% - это 92 правонарушения с мелкими весом, изъятые у потребителей и закладчиков. И это только вершина айсберга. Проблему надо решать системно», — сказал Марат Ахметжанов в ходе презентации карты проблем Астаны.

Карта состоит из 7 основных групп, включающих в себя около 38 основных проблем, которые являются чувствительными для населения.