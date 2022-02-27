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Почти 7000 женщин и подростков привились Pfizer в Атырауской области

27 Февраля 2022 00:00
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Почти 7000 женщин и подростков привились Pfizer в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области вакциной Pfizer от коронавирусной инфекции привились 6940 женщин и подростков, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в регионе вакциной Pfizer от коронавирусной инфекции привито 6940 человек. Из них 326 - беременные женщины, 2840 - кормящие матери, 3774- подростки в возрасте от 12 до 18 лет.

«Женщины прививаются при их согласии, подростки - с согласия законного представителя», - подчеркнули в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области.

Как ранее сообщалось, в трех инфекционных стационарах Атырауской области не осталось пациентов с COVID-19.



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#Атырауская область   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Виктор Сутягин

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