Почти 700 звонков за два дня поступило в полицию Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В полицию Петропавловска за выходные дни поступило 699 звонков. По 189 требовалось реагирование стражей порядка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, за два дня в городе зарегистрировали 14 дорожно-транспортных происшествий. Аварий с тяжкими последствиями не произошло.

Не теряли времени в выходные дни мошенники и любители присвоить чужое имущество. Поступило два заявления от жителей города. В одном случае потерпевший отправил предоплату за несуществующий товар по интернет-объявлению, обстоятельства второго выясняются. Зафиксировали по городу девять краж.

За выходные дни полицейские города восемь раз выезжали на семейные дебоши и пять раз — по фактам нарушения тишины. Всех нарушителей привлекли к административной ответственности.

В пресс-службе напомнили, что по фактам преступлений и правонарушений следует незамедлительно обращаться в полицию. Это значительно повышает вероятность раскрытия преступлений по горячим следам.