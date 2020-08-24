Почти 700 тысяч тонн угля поставлено для жителей ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Около 696 тысяч тонн угля поставлено для жителей Восточно-Казахстанской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областной информационный центр.

В ведомстве отметили, что подготовка к отопительному сезону проходит согласно намеченным планам. По информации руководителя управления энергетики и ЖКХ региона Даулета Батырбаева, на сегодняшний день идет активная подготовка социальных объектов региона к отопительному сезону. Объекты здравоохранения готовы на 79%, объекты образования - на 76%, объекты социальной защиты - на 82%, жилой фонд - на 63%.

Особое внимание уделяется вопросу заготовки топлива на теплоисточниках и объектах жизнедеятельности.

На ТЭЦ и теплоисточниках области накоплено 342 тыс. тонн, или 165% от эксплуатационного запаса. Поставка осуществляется согласно заключенным договорам. По бюджетным организациям поставка угля начата с июля. Общая потребность составляет 132,1 тыс. тонн.

В настоящий момент поставлено 85 тыс. тонн, или 62%.Общая потребность угля для населения на отопительный период составляет 1 123,6 тыс. тонн. Поставлено 695,8 тыс. тонн угля, или 62%.

По состоянию на 19 августа на железнодорожных тупиках области имеется 38,3 тыс. тонн угля. Средняя цена угля для населения области составляет 12 500 тенге. Подготовка к отопительному сезону находится на постоянном контроле.