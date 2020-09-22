Почти 700 тысяч человек зарегистрировались для голосования на праймериз Nur Otan

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В информационной системе «Праймериз» для участия в предстоящем онлайн-голосовании на внутрипартийных выборах «Nur Otan» зарегистрировалось уже почти 700 тысяч членов партии. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы партии, в праймериз «Nur Otan» участвуют почти 11 тысяч кандидатов. В среднем по стране на одно место претендуют по четыре человека. 70% кандидатов – это самовыдвиженцы, а около тысячи - новые члены партии. 37% составляют - женщины, 29% - молодежь до 35 лет. Средний возраст участников - 43 года.

Отмечается, что с 7 сентября участниками праймериз проведено более 32 тысяч агитационных мероприятий с прямым охватом свыше 800 тысяч человек. С 14 сентября в онлайн-формате стартовали публичные дебаты, где участники презентуют свое видение решения проблем конкретных населенных пунктов.

«Елбасы, Лидер партии Нурсултан Назарбаев отметил важность обеспечения открытого диалога для совместного решения проблем страны. С целью широкого обсуждения с населением партия «Nur Otan» опубликовала проекты 216 предвыборных программ по каждому региону, городу и району. Их доработают с учетом задач, поставленных Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу Казахстана, а также предложений граждан в рамках концепции «Слышащего государства». Только за несколько дней участниками праймериз было собрано более 8 тысяч наказов и предложений», - говорится в опубликованном пресс-службой партии видеоролике.

Напомним, что ключевая цель праймериз «Nur Otan» - определение наиболее авторитетных партийных лидеров, обладающих высоким уровнем общественной поддержки для включения в партийные списки на предстоящие выборы в Мажилис и маслихаты всех уровней.

В партии также планируют использовать возможности мобильного приложения и веб-портала primaries.kz для организации электронного голосования. Для обеспечения прозрачности применена система верификации по принципу «Один голос, один ИИН, один мобильный номер и один IP-адрес».

Итоги праймериз с рейтингами кандидатов обещают опубликовать уже 5 октября.