16 Июня 2022 18:40

Почти 700 тонн сахара имеется на складах стабфонда в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области на складах стабилизационного фонда имеется 692 тонны сахара. Дополнительно планируется закупить еще 680 тонн, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для населения Костанайской области в год потребность сахара составляет 14,5 тыс. тонн в год. Сахар в регионе не производится, население обеспечивается завозом готовой продукции из вне. С начала текущего года в область импортировано 4,8 тыс. тонн сахара из России. Оптовыми поставщиками через АО НК «Продкорпорация» получено и реализовано в розничную торговлю 136 тонн сахара, дополнительно планируется отгрузить до конца текущего месяца еще 68 тонн сахара», - сообщили в облуправлении сельского хозяйства.

С мая по июнь текущего года оптовиками приобретено и реализовано населению и промышленным предприятиям более 600 тонн сахара.

«Оптовиками заключены контракты на поставку 670 тонн сахара. 16 марта 2022 года АО СПК «Тобол» заключило договор с ТОО «Коксуский сахарный завод» на поставку сахара-песка в объеме 1 500 тонн. На сегодняшний день заводом отгружено 1012 тонн. По состоянию на 16 июня 2022 года реализовано 320 тонн сахара, из них торговым сетям областного центра - 169 тонн, городам и районам - 151 тонна. Сейчас на складах стабилизационного фонда Костанайской области имеется 692 тонна сахара, также СПК планирует дополнительно закупить 680 тонн сахара у ТОО «Коксуский сахарный завод», - добавили в ведомстве.