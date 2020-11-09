Почти 700 нарушений санитарных правил выявлено в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане с октября месяца за нарушение санитарных правил наложено 695 штрафов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областной информационный центр.

В ведомстве сообщили, что с целью контроля за соблюдением населением санитарно- противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий по области созданы 128 мониторинговых групп по 19 городам и районам, в состав которых вошли специалисты управлений контроля качества и безопасности товаров и услуг, сотрудники местной полицейской службы, представители местных исполнительных органов.

С 1 октября по 8 ноября в Восточном Казахстане проведено 1794 рейдов, охвачено почти 5 тысяч объектов.

За нарушение требований санитарно-эпидемиологических правил наложено 695 штрафов на общую сумму 75,3 млн тенге.

К слову, работа мониторинговых групп продолжается.