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Почти 700 нарушений санитарных правил выявлено в ВКО

9 Ноября 2020 21:11
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Почти 700 нарушений санитарных правил выявлено в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане с октября месяца за нарушение санитарных правил наложено 695 штрафов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областной информационный центр.

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В ведомстве сообщили, что с целью контроля за соблюдением населением санитарно- противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий по области созданы 128 мониторинговых групп по 19 городам и районам, в состав которых вошли специалисты управлений контроля качества и безопасности товаров и услуг, сотрудники местной полицейской службы, представители местных исполнительных органов.

С 1 октября по 8 ноября в Восточном Казахстане проведено 1794 рейдов, охвачено почти 5 тысяч объектов.


За нарушение требований санитарно-эпидемиологических правил наложено 695 штрафов на общую сумму 75,3 млн тенге.

К слову, работа мониторинговых групп продолжается.


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#Восточно-Казахстанская область   #Общество   #Коронавирус  
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Автор:

Руслан Шакабаев

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