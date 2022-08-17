Jibek Joly
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика
Почти 700 фактов ввоза поддельных лекарств в РК зарегистрировано за два года
17 Августа 2022 13:05

Почти 700 фактов ввоза поддельных лекарств в РК зарегистрировано за два года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Около 700 фактов нарушений по ввозу поддельных лекарств в Казахстан зафиксировано за последние два года. На сегодняшний день в Казахстане вводится цифровая маркировка лекарственных препаратов. В первом этапе участвуют производители и импортеры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Центра развития цифровой экономики.

По разным оценкам, от 2 до 10 % медикаментов на фармацевтическом рынке являются фальсифицированной или недоброкачественной продукцией.

Такие страны как США, Китай, страны-участницы Евросоюза и Бразилия уже давно реализуют инициативы маркировки и прослеживания товаров. В России обязательная маркировка ряда товаров вводится с 2019 года, а к 2024 году обязательной маркировке будут подлежать все товары без исключения.

Пилотный проект цифровой маркировки лекарственных препаратов начался в сентябре 2019 года и завершился 31 июля 2021 года. В нем участвовали производители, дистрибьюторы, импортеры, аптеки и медицинские организации.

На данный момент вводится первый этап маркировки 90 наименований лекарств из перечня, утвержденного Правительством Республики Казахстан.

До конца 2023 года ожидается 100 % внедрение цифровой маркировки лекарственных препаратов в стране.


Новости по теме
Более 17 тыс. казахстанцев лечатся от коронавируса
Как на жизни казахстанцев отразилась реализация посланий Главы государства
Социальные объекты открываются в День Конституции в ВКО
Читайте также
Цены на первичное жилье выросли в Казахстане на 19,6% за год
Более 400 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
230 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки
Как на жизни казахстанцев отразилась реализация посланий Главы государства
Социальные объекты открываются в День Конституции в ВКО
Победителей Tartyl Fest наградили в Усть-Каменогорске
Через важные реформы прошла наша страна со дня принятия Основного закона – аким столицы
Аким Усть-Каменогорска подтянулся на Tartyl Fest
Новости партнеров
Популярное
1 БелАЗ раздавил автомобиль с пятью пассажирами в Карагандинской области
2 Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана
3 Девятиклассник выдал полицейским электрошокер в Караганде
4 Сделавшего ложное сообщение о потере ориентира в камышах нашли в Атырау
5 Праздничный концерт в честь Дня Конституции состоялся в Нур-Султане

Лента новостей

Тенденции
Санат Кушкумбаев
Каспий является объединяющим мостом для Казахстана и Азербайджана
Еркин Тукумов
Общество должно взять за основу принцип нулевой терпимости к любому проявлению насилия
Архив