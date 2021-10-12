Почти 70% жителей Нур-Султана привились от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 68 % горожан из подлежащего контингента привились от коронавируса. Об этом рассказал заместитель акима города Нур-Султана Асхат Оралов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одним из главных инструментов в борьбе с коронавирусом является вакцинация населения. На сегодня из подлежащего контингента более 68 % горожан получили прививки первым компонентом. По столице вакцинации подлежат 647 тысяч человек. Полную иммунизацию прошли свыше 401 тысячи граждан, то есть получили оба компонента прививки», - пояснил заместитель акима города на брифинге в СЦК.

Отметим, пункты вакцинации расположены в торгово-развлекательных центрах, в поликлиниках, также есть выездные бригады.

«С начала массовой вакцинации в торгово-развлекательных центрах и торговых домах вакцину получили около 100 тысяч человек. Также две недели назад пункты вакцинации открылись на вокзале и в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев. Эти меры приняты для удобства горожан. Хочу напомнить, что только вакцинация поможет победить вирус и вернуться к прежней жизни», - сказал Асхат Оралов.