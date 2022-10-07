Почти 70 сайтов продавали психоактивные вещества в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Начальник отдела профилактики наркомании, межведомственных координаций управления по противодействию наркобизнесу столичного департамента полиции Сергей Ильиных сообщил о проводимой работе касательно выявления и блокировки сайтов, занимающихся оборотом психоактивных веществ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проводится большая работа по предотвращению фактов незаконной рекламы пропаганды сайтов, причастных к незаконному обороту наркотиков на территории нашего города. За отчетный период было заблокировано 69 сайтов, причастных к сбыту психоактивных веществ. Возбуждено 11 уголовных дел, связанных с фактом рекламы сайтов, причастных к сбыту наркотиков», - сказал Сергей Ильиных на брифинге в департаменте полиции.

По его словам, большая работа проводится по проведению профилактических мероприятий среди подрастающего поколения, а также выявлению и пресечению первичных фактов употреблению психоактивных и наркотических веществ подрастающим поколением.

«Государственными органами при взаимодействии с неправительственным сектором проведено 462 профилактических мероприятия на территории столицы. Большая работа проводится по разъяснению уголовной ответственности и законодательства среди жителей и граждан нашего города», - добавил спикер.