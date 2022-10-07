РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:16, 07 Октябрь 2022 | GMT +6

    Почти 70 сайтов продавали психоактивные вещества в Астане

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Начальник отдела профилактики наркомании, межведомственных координаций управления по противодействию наркобизнесу столичного департамента полиции Сергей Ильиных сообщил о проводимой работе касательно выявления и блокировки сайтов, занимающихся оборотом психоактивных веществ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Проводится большая работа по предотвращению фактов незаконной рекламы пропаганды сайтов, причастных к незаконному обороту наркотиков на территории нашего города. За отчетный период было заблокировано 69 сайтов, причастных к сбыту психоактивных веществ. Возбуждено 11 уголовных дел, связанных с фактом рекламы сайтов, причастных к сбыту наркотиков», - сказал Сергей Ильиных на брифинге в департаменте полиции.

    По его словам, большая работа проводится по проведению профилактических мероприятий среди подрастающего поколения, а также выявлению и пресечению первичных фактов употреблению психоактивных и наркотических веществ подрастающим поколением.

    «Государственными органами при взаимодействии с неправительственным сектором проведено 462 профилактических мероприятия на территории столицы. Большая работа проводится по разъяснению уголовной ответственности и законодательства среди жителей и граждан нашего города», - добавил спикер.


    Теги:
    Борьба с наркотиками Борьба с преступностью Астана Интернет Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    00:03, 01 Октябрь 2023
    Дожди ожидаются на востоке и в центре Казахстана 1 октября
    Сегодня, 23:23
    Жители ЖК «Аккент» вернулись в свои квартиры после пожара в Алматы
    Сегодня, 22:51
    Мать оставленного в чайхане младенца нашли в Актобе
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!