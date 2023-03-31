Почти 70 консультаций и 4 операции провели врачи Центральной клинической больницы УДП в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Врачи Центральной клинической больницы Управления Делами Президента РК, известной у пациентов как Совминка, провели 68 консультаций, 4 операции, 9 презентаций для 200 слушателей в Акмолинской области в рамках Дней Медицинского Центра УДП РК, передает МИА «Казинформ».

В составе команды во главе с руководителем больницы были лучшие нейрохирург, кардиолог, гастроэнтеролог, реаниматолог, невропатолог, онколог. Они проконсультировали и прооперировали десятки пациентов, помимо этого провели лекции для коллег на темы:

«Современные подходы к лечению воспалительных заболеваний сердца»,

«Организация эндоваскулярной службы по лечению артериальных и венозных стенозов интракраниального отдела»,

«Принципы и особенности нутритивной поддержки онкологических пациентов: взгляд гастроэнтеролога»,

«Практические рекомендации по лечению диспепсических осложнений у онкологических пациентов в период проведения химиотерапии и в период реабилитации»,

«Диагностика, лечение и профилактика ТЭЛА»,

«Современные подходы к лечению воспалительных заболеваний сердца»,

«Мигрень – современные подходы к диагностике и лечению»,

«Роль таргентной профилактики»,

«Экстракраниальный микрососудистый анастомоз».





«Ко мне обратилось очень много пациентов, поскольку невропатологи сегодня вообще наиболее популярные врачи, - рассказала невропатолог высшей категории ЦКБ Гульнара Исканова. - В основном люди жаловались на проблемы позвоночника, депрессии, панические атаки, головные боли. Ко всем этим недугам надо относиться серьезно, потому что они могут быть предвестниками серьезного заболевания, нельзя постоянную головную боль лечить обезболивающими, нужен более точные диагноз и лечение, о чем я и говорила коллегам в кокшетауских больницах, надеюсь, что моя помощь что-то изменит».





Вместе с тем, после операций онкологов местные врачи попросили провести отдельную зум-конференцию по химиотерапии, в которой приняли участие 69 специалистов.

Как отметили в пресс-службе Совминки, впереди новые поездки по регионам в рамках Дней Медицинского Центра.