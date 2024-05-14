Национальный банк опубликовал результаты опроса среди казахстанцев в апреле. Большинство респондентов (69,2%) заявили, что не имеют личных сбережений и денежных накоплений, передает корреспондент агентства Kazinform.

Опрос проводился по Казахстану среди взрослого населения (от 18 лет и старше) по репрезентативной выборке на республиканском и областном уровнях, включая все областные центры, а также города Астану, Алматы, Шымкент. В опросе участвовали 1500 респондентов.

В результате выяснилось, что большинство респондентов (43%) считают, что цены на товары и услуги, в частности на продукты питания, умеренно выросли за прошедший месяц. Почти половина опрошенных (48%) также прогнозируют умеренный рост цен и в следующем месяце.

Что касается материального положения семьи, то для большинства опрошенных (52,4%) оно осталось неизменным за последний год, и 37,1% считают, что останется таким же и в ближайший год.

Опрос также показал, что больше половины респондентов (69,2%) не имеют личных сбережений и денежных накоплений. А те, кто все же имеет сбережения, хранят их чаще всего на депозитах в банках (66,6%), при этом 87,9% из них хранят накопления в национальной валюте — тенге.

Кроме того, анализ данных отразил, что в апреле 2024 года, несмотря на замедление фактической инфляции, медианная оценка ожидаемой инфляции в следующие 12 месяцев возросла до 16,1% с предыдущих 14,2%. Респонденты отмечают рост цен на ряд продовольственных товаров, включая фрукты, овощи, молочные и мясные продукты, а также на жилищно-коммунальные услуги.