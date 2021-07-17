НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Почти 7 тысяч дефектов выявлено на дорогах Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения за шесть месяцев проведено 1026 обследований автомобильных дорог области, в ходе проверки выявлено 6762 дефекта.

По результатам обследований руководителям дорожных организаций выдано на исполнение 1026 предписаний. По имеющимся недостаткам в содержании автомобильных дорог направлено 190 информаций.

Также проведено обследование железнодорожных переездов, при этом выявлено 152 дефекта в их содержании, руководителям организаций, обслуживающим переезды, выдано 56 предписаний для их устранения.

За неудовлетворительное содержание автомобильных дорог и не обеспечение безопасности дорожного движения к административной ответственности привлечены 128 должностных лиц.

«За невыполнение требований по производству работ на дорогах, содержанию дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений по части 1 статьи 631 КоАП РК к административной ответственности привлечено 81 должностное лицо. Еще, в отношении одного должностного лица составлен административный протокол за аналогичное правонарушение, но уже повлекшее совершение дорожно-транспортного происшествия (статья 631 часть 2 КоАП РК). За повреждение дорог, железнодорожных переездов и других сооружений или технических средств регулирования дорожного движения (статья 630 часть 1 КоАП РК) к административной ответственности привлечено 46 физических лиц», – сказал заместитель начальника УАП ДП Жамбылской области Николай Сон.

