Почти 7 тыс. этнических казахов получили статус кандаса с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 июня 2021 года на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 6 935 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 77,3 тыс. этнических казахов.

Более половины кандасов (76,3%), прибывших в Казахстан с начала 2021 года, являются выходцами из Узбекистана, 10,4% – из КНР, 6,2% – из Туркменистана, 2,7% – из Монголии и 4,4% – из других стран.

Прибывшие этнические казахи в основном поселились в Алматинской (30,5%), Туркестанской (15%), Мангистауской (17,7%) и Жамбылской (8%) областях, а также в городе Шымкент (11%).

По состоянию на 1 июня текущего года число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 56,5%, 24% человек моложе трудоспособного возраста и 19,5% – пенсионеры.

Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 11,3% имеют высшее образование, 39,5% – среднее специальное образование, 45,5% – общее среднее образование и 3,7% – не имеют образования.