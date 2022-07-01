1 Июля 2022 03:05

Почти 7 млрд тенге направят на ремонт костанайских организаций образования

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Ремонт предстоит сделать в 105 объектах образования Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году на ремонт организаций образования направлено 6,9 млрд тенге, на эти средства будут отремонтированы 105 объектов, в 19 из них будет произведен капитальный ремонт, в 86 - текущий»,- сообщила на брифинге заместитель руководителя областного управления образования Айман Ибраева.

На укрепление материально-технической базы учреждений выделено 2 млрд 600 млн тенге. На них планируется приобретение кабинетов новой модификации, ученическая мебель, спортивное оборудование.

В ведомстве напомнили, что сбор денег на ремонты запрещен приказом управления образования.

«В случае выявления фактов сбора денег можно обратиться по телефону доверия управления образования: 8- 747 -820- 58- 05 или на страницы управления образования в социальных сетях. По каждому случаю будут приняты меры»,- добавила А. Ибраева.