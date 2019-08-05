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Почти 7,5 тысячи ударов молнии зафиксировали над Восточной Норвегией в выходные

5 Августа 2019, 20:47
Почти 7,5 тысячи ударов молнии зафиксировали над Восточной Норвегией в выходные

ОСЛО. КАЗИНФОРМ - В прошедшие выходные над территорией Восточной Норвегии синоптики зафиксировали 7463 удара молнии. Причиной молний, по информации местных специалистов, стала «встреча штормового северного ветра с потоком теплого воздуха с юга», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«В относительно теплых слоях воздуха более холодные воздушные массы транспортировались в другом направлении и с разными свойствами. Часто такая комбинация слоев теплого воздуха с юга и более холодной массы воздуха формирует энергию, которая затем ищет своеобразный выход», - пояснил норвежский метеоролог Гуннар Литик.

Хотя молния наносит значительный материальный ущерб, человеческих жертв за последние годы в Норвегии немного – за последние 20 лет было зафиксировано 3 летальных исхода.

Правда, в конце июля жертвой молнии стала 45-летняя норвежка, которая принимала участие в забеге по природному рельефу в итальянских Альпах. После удара молнии на высоте 2,1 тыс. метров над уровнем моря женщина была еще жива, но когда спасатели нашли ее, то было поздно.

Примерно в этот же период более 50 человек погибли после удара молнии в Индии за 2 дня. В частности, пятеро не спаслись после попадания разряда в мост, под которым они прятались от дождя.

А тремя годами ранее все в той же Норвегии на южном горном плато Хардангервидд буквально от одного удара молнии погибли целых 323 оленя.


Автор: Ильяс Омаров

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