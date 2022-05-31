31 Мая 2022 20:50

Почти 7,5 тыс. дефектов выявили на автодорогах Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Жамбылские полицейские с начала года провели проверки на 9 тыс. км магистралей региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе проверок на автодорогах области выявлено 7 447 дефектов, - сообщил начальник управления административной полиции департамента полиции Жамбылской области подполковник Жайдарбек Куттыбаев. - Руководителям дорожных организаций выдали 914 предписаний. В местные исполнительные органы направили данные о 315 фактах найденных недостатков дорог».

Спикер отметил, что с начала года для обеспечения безопасности дорожного движения проведено 914 обследований автодорог региона, при этом осмотрено 9 449 км дорог. За неудовлетворительное содержание автомобильных дорог привлечено к административной ответственности 105 должностных лиц. Среди них - специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства акимата Рыскуловского района, акимы сельских округов Жуалынского района и юридические фирмы.

По информации спикера, 75 должностных лиц и одно ответственное лицо привлечены по статье 631 части 2 КоАП РК за невыполнение требований по производству дорожных работ, что создало предпосылки для дорожно-транспортных происшествий.

В отношении еще 28 должностных лиц составлены административные протоколы по статье 630 части 1 КоАП РК за повреждение дорог, железнодорожных переездов и других сооружений или технических средств регулирования дорожного движения.

За неисполнение предписаний, выданных отделом полиции Рыскуловского района, к административной ответственности по части 3 статьи 462 КоАП РК привлечено одно должностное лицо, ответственное за содержание автодорог района.

Общая протяженность сети автомобильных дорог и улиц населенных пунктов Жамбылской области на 2022 год составляет 10 038 км. Протяженность дорог республиканского значения по Жамбылской области составляет 1 237 км, 1 383 км – районные дороги, 5 662 км - улицы населенных пунктов.

«До 2025 года планируется охватить средним ремонтом 1 220 км дорог местного значения. В 2022 году на ремонт дорожного покрытия в бюджете Жамбылской области заложено 16,2 млрд тенге, из них 8,3 млрд выделяют из республиканского бюджета», - добавил Жайдарбек Куттыбаев.



