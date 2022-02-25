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Почти 686 тысяч подростков вакцинированы Pfizer в Казахстане
25 Февраля 2022 08:41
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МВК по нераспространению COVID-19 опубликовала в Telegram актуальную информацию по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин, передает МИА «Казинформ».
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По данным МВК, на 25 февраля 2022 году вакциной «Pfizer» провакцинировано первой дозой: подростки – 685 903, беременные женщины – 31 396, кормящие женщины – 106 988.
Второй дозой: подростки – 485 188, беременные женщины – 22 760, кормящие женщины – 74 156.
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