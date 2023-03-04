Почти 67 тысяч займов получили казахстанцы в рамках программы «7-20-25»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках реализации программы «7-20-25» по состоянию на 2 марта 2023 года выдано 66 865 займов на сумму 894,9 млрд тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК.

По данным финрегулятора, по городу Астане было выдано 23 770 займов на сумму 370,7 млрд тенге. В Алматы – 13285 займов на сумму 203,7 млрд тенге. В Шымкенте выдано 5109 займов на сумму 62,1 млрд тенге.