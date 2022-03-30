Почти 664 тысячи подростков прошли курс вакцинации Pfizer

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По данным на 29 марта вакциной Pfizer провакцинированы первым компонентом 940 530 человек, вторым компонентом - 795 994 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Из них первой дозой вакцинированы подростки – 778 353, беременные женщины – 35 535, кормящие женщины – 125 342.

Второй дозой - подростки – 663 880, беременные женщины – 29 349, кормящие женщины – 102 365.