Почти 66 тысяч заявок на предоставление займа принято по программе «7-20-25»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках реализации программы «7-20-25» по состоянию на 29 июля принято 65 913 заявок на получение займа на сумму 804,4 млрд тенге. Из них одобрен 38 461 заем на сумму 470,7 млрд тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК.

«Если возникли вопросы по программе «7-20-25», просим обращаться в АО «Казахстанский фонд устойчивости» по круглосуточному номеру +7 (727) 227-20-25.

Также вы можете ознакомиться с дополнительной информацией на официальном интернет-ресурсе ипотечной организации», - отмечается в сообщении.



