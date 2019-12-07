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Почти 650 семейных дебоширов подверглись административному аресту в Алматинской области

7 Декабря 2019 20:35
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Почти 650 семейных дебоширов подверглись административному аресту в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области полицейские продолжают выявлять факты бытового насилия. На полицейском учете находятся свыше 4882 семейных дебоширов, состоящие под строгим надзором стражей правопорядка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Все лица, вошедшие в категорию «семейных дебоширов», имеют так называемые «защитные предписания». То есть имеют определенные ограничения в своих действиях. Из общего числа таких подучетников 642 дебошира подверглись адмаресту от 3 до 15 суток. Почти 500 из них подверглись штрафам, и в отношении 170 суды ограничились предупреждением. В действующие кризисные центры были направлены 25 женщин, подвергшихся бытовому насилию» - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Согласно официальной информации, в регионе с начала года зарегистрировано 49 преступлений и уголовных правонарушений, совершенных в семейно-бытовой сфере.

В настоящее время в регионе продолжается республиканская акция «16 дней без насилия в отношении женщин», в рамках которой полицейские с привлечением общественности инициируют различные мероприятия, распространяют буклеты, показывают видеоролики и организуют флеш-мобы, касающиеся профилактики бытового насилия в семье. «Уважаемые граждане, если кто-нибудь из вас стал жертвой или же свидетелем какого-либо насилия в семье, обращайтесь в полицию по телефону 102. Также можно обратиться в кризисные центры по поддержке и социальной помощи жертв бытового насилия (к.т. 13-01, 8 7282 280005)», - дополнили в пресс-службе.

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Ключевые слова: Алматинская область, Борьба с преступностью,
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Автор:

Хасан Еспанов

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