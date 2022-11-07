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Почти 650 интернет-мошенничеств зарегистрировали в СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
7 Ноября 2022, 18:22
Почти 650 интернет-мошенничеств зарегистрировали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года зарегистрировали 649 интернет-мошенничеств. В трети случаев преступники находятся за рубежом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, в противодействии сетевому мошенничеству большое значение имеет взаимодействие на межгосударственном уровне.

«Сотрудники оперативных и следственных подразделений аппаратов областной и городской полиции встретились с представителями офиса программ организации по безопасности и сотрудничеству в Европе: старшим советником по военно-политическим вопросам Ярославом Куреком и консультантом Эльмирой Хисамутдиновой. Они рассказали о проекте по поддержке Казахстана в борьбе с киберпреступностью. В его рамках планируется укрепление взаимодействия по раскрытию и профилактике всех видов преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий», - проинформировал заместитель начальника департамента полиции Руслан Назаров.

Он добавил, что стражи порядка поделились опытом и выработанными на практике рекомендациями.


Северо-Казахстанская область   Борьба с преступностью   Мошенничество  
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