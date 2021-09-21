Почти 63 млн тонн угля добыли в Казахстане с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За январь–июль 2021 года угледобывающие компании РК получили 62,8 млн тонн угля — на 0,5% меньше, чем за январь–июль 2020-го. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на energyprom.kz.

В региональном разрезе наибольший объём добычи традиционно пришёлся на Павлодарскую область: 37,2 млн тонн, минус 2,3%. В тройке лидирующих регионов также оказались Карагандинская (21,1 млн тонн) и Восточно-Казахстанская (4,2 млн тонн) области.

Для справки: в целом за 2020 год в стране добыли 113,4 млн тонн угля — на 1,4% меньше, чем годом ранее.

В секторе работают такие компании, как ТОО «Богатырь Комир», ТОО «Майкубен-Вест», ТОО «Ангренсор Энерго», входящее в состав Евразийской группы (ERG) АО «Шубарколь комир» и многие другие.

С начала года добыча непосредственно каменного угля сократилась на 0,3% за год, до 58,2 млн тонн. В том числе было добыто 7,9 млн тонн энергетического угля и 5,2 млн тонн коксующегося угля.

Добыча угольного концентрата сократилась на 3,1%, до 2,3 млн тонн; лигнита (бурого угля) — на 3,8%, до 2,3 млн тонн.

На экспорт за январь–июль 2021 года Казахстан отправил 16 млн тонн каменного угля на сумму 254,9 млн долл. США. Рост в натуральном выражении составил 29,2%, в денежном — 31,9%.

Большая часть казахстанского угля, или 80,1%, была отправлена в страны СНГ: 12,8 млн тонн, плюс 5%. Здесь главным импортёром казахстанского угля стала Россия: 10,5 тыс. тонн — на 4,3% меньше, чем годом ранее.

Немалый объём Казахстан также отправил в Беларусь (1,2 млн тонн) и Украину (491,7 тыс. тонн).

В страны, не входящие в состав СНГ, было отправлено 3,2 млн тонн казахстанского угля на сумму 45,2 млн долл. США. Здесь главным импортёром стала Швейцария: 2,7 млн тонн. Немалый объём также отправили в Соединённое Королевство (191,8 тыс. тонн) и Турцию (150,6 тыс. тонн).