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Почти 6000 костанайских подростков получили полную вакцинацию Pfizer

18 Февраля 2022 20:53
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Почти 6000 костанайских подростков получили полную вакцинацию Pfizer

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Сегодня на площадке Региональной службы коммуникаций Костанайской области и.о. заместителя руководителя управления здравоохранения акимата области Гульнар Оспанова рассказала о том, как проходит процесс вакцинации в регионе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации ведомства, для противодействия коронавирусной инфекции в области развернуто 1 650 инфекционных и карантинных коек, включая 1 350 инфекционных коек, где сейчас находятся 379 пациентов, и 300 карантинных коек, где находятся 62 пациента.

«За последние сутки в области зарегистрировано 105 новых случаев. С 1 февраля проводится вакцинация против COVID-19. На сегодня в область доставлено 558 390 доз первого компонента и 558 930 доз второго компонента вакцины, а также 5 тысяч доз вакцин «Спутник Лайт» для проведения ревакцинации», - сообщила Г. Оспанова.

На сегодняшний день вакцинировано 356 058 человек, или 59,8% от подлежащих вакцинации, из них вторым компонентом - 339 706, или 57,0%.

«В проведении вакцинации задействовано 426 медицинских работников, прошедших соответствующее обучение. С 22 ноября в регионе началась ревакцинация населения, а также вакцинация беременных и кормящих женщин, детей и подростков от 12 до 18 лет. На 17 февраля ревакцинировано 94 980 человек, вакцину Comirnaty Pfizer получили первого компонента – 10 707 человек (это 158 беременных женщин, 1 939 кормящих женщин и 8 610 подростков), второго компонента – 7 501 человек (103 беременные женщины, 1 440 кормящих женщин и 5 958 подростков)», - подытожила Г. Оспанова.


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#Костанайская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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