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Почти 600 тысяч казахстанцев получили вакцину Pfizer
28 Января 2022 08:45
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 27 января провакцинировано первым компонентом вакцины Pfizer 599 458 человек, вторым компонентом - 321 432 человека. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
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Из них первой дозой:
подростки – 489 793,
беременные женщины – 25 024,
кормящие женщины – 77 604
Второй дозой:
подростки – 261 731,
беременные женщины – 15 523,
кормящие женщины – 44 167.
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