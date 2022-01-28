Почти 600 тысяч казахстанцев получили вакцину Pfizer

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 27 января провакцинировано первым компонентом вакцины Pfizer 599 458 человек, вторым компонентом - 321 432 человека. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Из них первой дозой:

подростки – 489 793,

беременные женщины – 25 024,

кормящие женщины – 77 604

Второй дозой:

подростки – 261 731,

беременные женщины – 15 523,

кормящие женщины – 44 167.