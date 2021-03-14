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    04:03, 14 Март 2021 | GMT +6

    Почти 600 правонарушений выявили за один день в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за минувшие сутки полицейские выявили 589 административных нарушений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, одно из самых распространенных нарушений – распитие спиртных напитков и появление в общественном месте в состоянии опьянения. В числе наиболее грубых нарушений правил дорожного движения — 27 фактов превышения скорости, два выезда на встречную полосу движения.

    Ночью в центре Петропавловска полицейские заметили ГАЗель, водитель которой ехал без фар. От находившегося за рулём 41-летнего мужчины исходил запах алкоголя. Медицинское освидетельствование показало состояние алкогольного опьянения. На следующий день состоялся суд. Нарушителю назначено наказание в виде ареста на 15 суток и лишение права управления сроком на семь лет.

    «Всего сутки остановили восемь водителей, находившихся за рулём в нетрезвом состоянии. Это данные первого дня проведения оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок». Особое внимание уделяется безопасности дорожного движения», — сказал начальник управления местной полицейской службы Айдын Байматов.

    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область ДТП Закон и право Борьба с преступностью Общество Правоохранительные органы
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