-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:01
-
-
вчера 21:40
-
-
-
-
-
вчера 21:07
-
вчера 20:58
-
-
-
вчера 20:36
-
-
-
-
-
-
-
Почти 600 единиц техники и 1,5 тысяч человек чистят Алматы от снега
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Почти 600 единиц техники и свыше 1,5 тысяч рабочих чистят мегаполис от снега, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Снег в Алматы начал идти вчера и продолжится до второй половины 14 января.
«В целях предупреждения гололедных явлений, с начала снегопада производится посыпка противогололедными материалами дорог, перекрестков, съездов транспортных развязок.
Одновременно ведутся работы по очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, парковочных карманов», - сообщили в акимате.
С 4 часов утра организованы колонны техники в сопровождении патрульных машин дорожной полиции.
По состоянию на 8 утра использовано 4150 тонн противогололедных материалов.
Всего в городе выпало 5-6 см снега.
Вышло на очистку 596 единиц техники и 1566 дорожных рабочих.
После утреннего часа пик на основных улицах, а также в горных и предгорных районах планируется массовый вывоз снега.
В районных акиматах и акимате города организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега.
- Необычным способом решили упреждать коррупцию среди акмолинских госслужащих
- Отмену фиксированного налога пояснили в ДГД по Алматы
- Девять пострадавших в авиакатастрофе под Алматы продолжают лечение в больницах
- Обзор наиболее важных событий в Казахстане 14 января
- Тяжелые травмы получил мужчина из-за обрушения обшивки здания вокзала «Алматы-2»
- Ботанический сад Алматы передали на баланс Минэкологии
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана