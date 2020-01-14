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​Почти 600 единиц техники и 1,5 тысяч человек чистят Алматы от снега

14 Января 2020 09:25
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​Почти 600 единиц техники и 1,5 тысяч человек чистят Алматы от снега

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Почти 600 единиц техники и свыше 1,5 тысяч рабочих чистят мегаполис от снега​, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Снег в Алматы начал идти вчера и продолжится до второй половины 14 января.

«В целях предупреждения гололедных явлений, с начала снегопада производится посыпка противогололедными материалами дорог, перекрестков, съездов транспортных развязок.

Одновременно ведутся работы по очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, парковочных карманов», - сообщили в акимате.

С 4 часов утра организованы колонны техники в сопровождении патрульных машин дорожной полиции.

По состоянию на 8 утра использовано 4150 тонн противогололедных материалов.

Всего в городе выпало 5-6 см снега.

​Вышло на очистку 596 единиц техники и 1566 дорожных рабочих.

После утреннего часа пик на основных улицах, а также в горных и предгорных районах планируется массовый вывоз снега.

​В районных акиматах и акимате города организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега.



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Ключевые слова: Алматы, ЖКХ, Акимат,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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