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Почти 60% заболевших ОРВИ в Костанайской области - дети до 14 лет

9 Декабря 2022, 13:10
Почти 60% заболевших ОРВИ в Костанайской области - дети до 14 лет

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - В Костанайской области за последнюю неделю отмечается почти 4 тысячи заболевших ОРВИ, причем большую часть составляют дети до 14 лет. Такие данные озвучили в департаменте по санитарно-эпидемиологическому контролю по Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В регионе с октября начался новый эпидемиологический сезон гриппа и острых респираторных вирусных инфекций

«За последнюю неделю зарегистрировано 3898 случаев ОРВИ, в сравнении с предыдущей неделей отмечается снижение на 2,1%, на 48-й неделе было зарегистрировано 3984 случая ОРВИ. 58,06% заболевших составляют дети до 14 лет. Всего с начала эпидсезона 2022 года в Костанайской области зарегистрировано 29 805 случаев ОРВИ, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение на 2,9%»,- сообщила заместитель руководителя департамента Гулим Досумова.

В текущем эпидсезоне, по данным специалистов, наблюдается ранняя циркуляция вирусов гриппа. На 9 декабря зарегистрирован 151 случай гриппа. В Костанае - 81, Рудный - 26, Костанайский район - 21, Алтынсаринский район - 23. Во всех случаев определен вирус гриппа типа В, из числа заболевших 114 - взрослые лица, 37 - дети до 14 лет, 1 ребенок - до года.

«По состоянию на декабря всего привито против гриппа 81872 человека, из них на средства местного бюджета - 80 тысяч, в том числе 11795 детей, 12048 медицинских работников, 825 беременных , также проведена вакцинация за счет работодателя - 1872 человека»,- добавила Г. Досумова.

В рамках профилактики в департаменте рекомендуют соблюдать социальную дистанцию, не забывать про ношение масок, соблюдение гигиены рук, избегать переохлаждения, чаще проветривать помещение, закаливать организм, а также по возможности избегать мест скопления людей.

В управлении здравоохранения напомнили, что грипп начинается внезапно и сопровождается резким скачком температуры, выраженной интоксикацией организма, которая имеет следующие симптомы: озноб, адинамия, мышечные и головные боли, ломота во всем теле, сухой кашель с болями за грудиной. Поэтому просят граждан во возможности получать вакцину и обезопасить себя и близких от возможных осложнений из-за гриппа.


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