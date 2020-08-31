Почти 60% учеников 1-4 классов будут обучаться в традиционном режиме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов объяснил необходимость введения дежурных классов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Традиционное обучение – это не только передача суммы информации, знаний, но и общение между детьми, педагогами, это в целом определенная культура, это вопросы социализации. А это очень сложно передать через обучение на дистанции», - сказал Асхат Аймагамбетов во время своего посещения школы-лицея №73 в городе Нур-Султане.

По его словам, именно поэтому была выбрана гибридная схема обучения.

«Несмотря на сложную ситуацию, 1-4 классы по желанию родителей могут обучаться в дежурных классах. Почти 60% обучающихся в 1-4 классах будут обучаться в традиционном режиме», - отметил министр.

«Почти 3 тысячи школ из 7 тысяч имеющихся будут обучать в штатном режиме. А те школы, где это невозможно в силу понятных причин, там наша задача обеспечить необходимые условия, чтобы мы могли нивелировать все эти трудности и дать хорошее качество знаний», - заключил глава МОН.