Почти 60 тысяч жителей Атырауской области привились от COVID-19

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области, где продолжается массовая вакцинация населения, почти 60 тысяч человек сделали прививки от COVID-19, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, 5 и 6 июня I компонент вакцин «Спутник V», QazVac и Hayat-Vax получили 733 местных жителя. Всего же в период с 1 февраля по 6 июня 2021 года I компонентом вакцин «Спутник V», QazVac и Hayat-Vax вакцинировано 59 902 человека. II компонентом вакцин привиты 22 627 человек.

Напомним, всего в регионе работают 31 стационарный и 10 передвижных пунктов вакцинации. Узнать о наличии вакцин в прививочных пунктах можно по номеру колл-центра: 98-02-92.