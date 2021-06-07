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    11:35, 07 Июнь 2021 | GMT +6

    Почти 60 тысяч жителей Атырауской области привились от COVID-19

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области, где продолжается массовая вакцинация населения, почти 60 тысяч человек сделали прививки от COVID-19, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, 5 и 6 июня I компонент вакцин «Спутник V», QazVac и Hayat-Vax получили 733 местных жителя. Всего же в период с 1 февраля по 6 июня 2021 года I компонентом вакцин «Спутник V», QazVac и Hayat-Vax вакцинировано 59 902 человека. II компонентом вакцин привиты 22 627 человек.

    Напомним, всего в регионе работают 31 стационарный и 10 передвижных пунктов вакцинации. Узнать о наличии вакцин в прививочных пунктах можно по номеру колл-центра: 98-02-92.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Вакцинация
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