Почти 60 тысяч человек получили социальные выплаты из Госфонда соцстрахования в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Восточно-Казахстанской области почти 60 тысяч человек получили социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

В Казахстане действует многоуровневая модель социального обеспечения, которая предусматривает распределение ответственности между государством, работодателем и работником на базовом, обязательном и добровольном уровнях.

За 16 лет функционирования система обязательного социального страхования доказала свою эффективность, и стала дополнительным уровнем социальной защиты работающих граждан.

Как отметил директор филиала Государственного фонда социального страхования по ВКО Нурлан Кыстаубаев, социальное страхование обеспечивается за счет ежемесячных социальных отчислений работодателей в Государственный фонд социального страхования. Поступившие отчисления расходуются строго по целевому назначению - на социальные выплаты при наступлении пяти видов социальных рисков.

Так, при инвалидности и по случаю потери кормильца осуществляются социальные выплаты из ГФСС в дополнение к государственным базовым пособиям из бюджета. При этом продолжительность выплаты по утрате трудоспособности может достигать 45 лет, пока человек не восстановит трудоспособность или не достигнет общеустановленного пенсионного возраста, по потере кормильца – до совершеннолетия либо до окончания организации образования, но не более чем до достижения 23-летнего возраста.

«В прошлом году единовременно были увеличены размеры социальных выплат по утрате трудоспособности и потере кормильца из государственного фонда в среднем на 65%. А с начала этого года размеры данных выплат повышены пропорционально росту прожиточного минимума, то есть на 5%», – отметил Нурлан Кыстаубаев.

Лица, зарегистрированные в качестве безработных, получают социальные выплаты по потере работы из Государственного фонда в зависимости от социальных отчислений, поступивших от работодателя за последние два года. В прошлом году гражданам была представлена возможность электронной регистрации в качестве безработного и обращения за назначением социальной выплаты через портал Электронной биржи труда. Так, по республике порядка 100 тысяч человек получили поддержку в виде социальных выплат в период потери работы.

В поддержку материнства и детства из Государственного фонда страхования осуществляются социальные выплаты на случаи потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением новорожденного ребенка, уходом за ребенком до одного года. Так, в минувший год более 700 тысяч человек получили выплаты.

В Восточном Казахстане в прошлом году почти 60 тысяч человек получили социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования на общую сумму 17,9 млрд тенге.

«При наступлении социальных рисков работающее население имеет преимущество перед неработающими гражданами, получая государственные социальные пособия из бюджета и социальные выплаты из государственного фонда. Поэтому важно регулярно, своевременно и в полном объеме уплачивать социальные отчисления», – резюмировал Нурлан Кыстаубаев.