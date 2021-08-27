Почти 60% костанайцев получили вакцину от КВИ

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Сегодня на площадке Региональной службы коммуникаций Костанайской области прошел брифинг заместителя руководителя управления здравоохранения акимата области Анжелы Бексултановой по вопросам недопущения распространения коронавирусной инфекции, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила Анжела Бексултанова, для противодействия коронавирусной инфекции в области развернуто 2 335 инфекционных и карантинных коек.

«Это 2 035 инфекционных коек, где находится 872 пациента, загруженность коек составляет 43%. Также 300 карантинных коек, где находится 49 пациентов, загруженность коек – 16%.

За последние сутки в области зарегистрировано 262 новых случаев.

Всего с 1 января 2020 года по 26 августа 2021 года в области заболело коронавирусной инфекцией 27 682 человека, выздоровело 24 431 человек», - сообщила заместитель руководителя профильного ведомства.

Что касается вакцинации, то в Костанайской области задействована 31 медицинская организация с функционированием кабинетов для первичной и вторичной этапов вакцинации.

«Вакцинация проводится 190 стационарными и передвижными прививочными пунктами. Для обеспечения хранения вакцины медицинскими организациями имеется 104 единицы морозильного оборудования, с одновременным хранением порядка 173 тыс. доз. На сегодня в область доставлено 357 855 доз первого компонента и 285 385 доз второго компонента вакцины. Всего вакцинировано 292 300 человек или 57,9% от подлежащих вакцинации, из них вторым компонентом 235 096 или 46,5%»,- добавила А. Бексултанова.

В области помимо поликлиник для проведения вакцинации в местах массового скопления людей открыты отдельные прививочные кабинеты в торгово-развлекательном центре «Kostanay Рlaza», бизнес-центре «City Kostanai», супермаркете «Астыкжан» (пр. Абая 1Б), торговом центре «ЦУМ» в города Рудный.