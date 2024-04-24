РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:33, 24 Апрель 2024 | GMT +6

    Почти 6 тысячам казахстанцам назначена специальная соцвыплата

    Почти 6 тысячам казахстанцам назначена специальная соцвыплата
    Фото: Минтруда и соцзащиты населения РК

    С начала года 5 918 казахстанцам назначена специальная социальная выплата для лиц, длительное время проработавших во вредных условиях труда. Всего за назначением обратились 6 648 человек, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Минтруда и социальной защиты населения РК.

    За назначением спецсоцвыплаты из 2 источников (республиканский бюджет и Единый накопительный пенсионный фонд) обратились 2612 человек, из них назначено 2 517 получателям.

    За назначением из 4 источников (республиканский бюджет, Единый накопительный пенсионный фонд, работодатель и компания по страхованию жизни) обратились 4 036 человек, из них назначено 3 401 получателю.

    Кроме того, 447 граждан ожидают заключения договора предпенсионного аннуитета со страховой компаний и еще 90 граждан не ответили на СМС-сообщение. 193 обратившимся за ССВ отказано в ее назначении в связи с несоответствием обязательным условиям.

    В разрезе регионов наибольшее количество обратившихся за назначением спецсоцвыплаты из 2 источников зарегистрировано в Карагандинской (2 источника – 462 чел., 4 источника – 798 чел.), Костанайской (2 источника – 304 чел., 4 источника – 659 чел.) и Восточно-Казахстанской (2 источника – 235 чел., 4 источника – 574 чел.) областях.

    С 1 января 2024 года в Казахстане внедрена специальная социальная выплата для людей, длительное время проработавших во вредных условиях труда.

    Обязательными условиями для назначения ССВ являются достижение 55-летнего возраста и наличие профессиональных пенсионных отчислений в Единый накопительный пенсионный фонд не менее 7 лет. Выплата будет осуществляться до пенсионного возраста. Для получения спецсоцвыплаты нужно уйти с работы с вредными условиями труда. Работники могут перевестись на легкую работу, тогда они будут получать зарплату и выплату, или выйти на отдых и получать спецсоцвыплату до назначения пенсии.

    С учетом обязательных условий для назначения ССВ, по данным ЕНПФ, претендовать на нее в 2024 году смогут более 37 тыс. работников, средний размер выплаты в целом составит более 208 тыс. тенге. Размер выплаты для каждого работника будет зависеть от накоплений в ЕНПФ.

    Теги:
    Соцвыплаты Социальная поддержка Минтруда и соцзащиты РК Регионы Общество
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!