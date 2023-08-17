Почти 59 тыс учеников начальных классов обеспечат питанием в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В новом учебном году бесплатным горячим питанием в Атырауской области будут обеспечены 58 900 учащихся младших классов, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Для обеспечения учащихся младших классов бесплатным горячим питанием из местного бюджета на это уже выделено 6 621 400 тенге. Горячим питанием будут охвачены все без исключения учащиеся начальных классов как в городских школах, так и в районных центрах и селах области. Всего это 58 900 человек», - сообщила пресс-секретарь областного управления образования Эльмира Тунгатарова.

Как ранее сообщалось, для перевозки детей из отдаленных сел в школы 23 автобуса закупят в Атырауской области.