Почти 58% жителей Костанайской области полностью вакцинировались от КВИ

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — На площадке Региональной службы коммуникаций Костанайской области прошел брифинг заместителя руководителя управления здравоохранения акимата области Анжелы Бексултановой, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила замруководителя ведомства, для противодействия коронавирусной инфекции в области развёрнута тысяча инфекционных и карантинных коек, включая 700 инфекционных коек, где находится 76 пациентов, загруженность – 11%. А также 300 карантинных коек, где находится 53 пациента, загруженность – 18%.

«За последние сутки в области зарегистрировано 4 новых случая. С 1 февраля 2021 года проводится вакцинация против COVID-19. Задействована 31 медицинская организация с функционированием кабинетов для первичной и вторичной этапов вакцинации.

На сегодня в область доставлено 563 700 доз первого компонента и 563 700 доз второго компонента вакцины, а также 5 тысяч доз вакцин «Спутник Лайт» для проведения ревакцинации», - сообщила А. Бексултанова.

В области привились 358 853 человека, или 60,2% от подлежащих вакцинации, из них вторым компонентом - 344 829, или 57,9%.

«Также с 22 ноября 2021 года началась ревакцинация населения, а также вакцинация беременных и кормящих женщин, детей и подростков от 12 до 18 лет. На 18 марта ревакцинировано 112 445 человек, вакцину Comirnaty Pfizer получило первого компонента – 12 331 человек (184 беременных женщин, 2 222 кормящих женщин и 9 899 подростков), второго компонента – 10 374 человека (132 беременных женщин, 1 873 кормящих женщин и 8 368 подростков)», - подытожила она.