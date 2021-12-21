Почти 53 тысячи человек привились вакциной Pfizer в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - По данным управления здравоохранения ВКО, на сегодняшний день в области из категории детей от 12 до 17 лет, женщин со сроком беременности в 16-37 недель, кормящих женщин вакциной Pfizer привились 52 770 человек. Из них более 48 тысяч – дети, около 3 700 – кормящие мамы, около 1 100 – беременные женщины. Второй компонент вакцины получили уже 6 400 человек, передает МИА «Казинформ».

Напомним, первая партия вакцины Pfizer объёмом 35 100 доз прибыла в Восточный Казахстан 11 ноября. С 14 ноября в регионе началась вакцинация данным препаратом.

« Каждого родителя волнует будущее своего ребенка, поэтому я считаю, что наша цель – защитить ребенка от коронавирусной инфекции. Не нужно бояться, слушать недостоверную информацию. Мой сын получил первый компонент вакцины Pfizer, чувствует себя хорошо « , – говорит жительница села Калбатау Алла Тайманова.

По данным врачей, новейшие исследования показывают, что вакцина Pfizer безопасна и для беременных. Это очень важно, ведь в период беременности заболеть коронавирусом особенно опасно, если женщина попадает в группу риска. В этом случае есть вероятность более тяжелого течения инфекции.

«Я поступила в стационар с коронавирусом, на снимке выяснилось, что у меня 20 процентов поражения легких. Сейчас я прохожу лечение, дыхание постепенно приходит в норму. Всем будущим мамочкам хочу посоветовать предпринять все меры, чтобы в дальнейшем защитить свое здоровье и будущего ребенка. Проконсультируйтесь с врачом, когда лучше поставить прививку. Это может уберечь от неожиданного попадания в стационар. Ведь с болезнью справиться очень тяжело», – отметила жительница области Людмила Котикова.

Напомним, что вакцинация детей против КВИ проводится только после добровольного согласия родителей или иных законных представителей несовершеннолетних.