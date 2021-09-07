Почти 500 тысяч человек вакцинировались в Кыргызстане

БИШКЕК. КАБАР- КАЗИНФОРМ – В Кыргызстане, несмотря на спад количества заболевших коронавирусом, ежедневно продолжается активная работа по предупреждению болезни, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Кабар».

Ежедневно по всей стране официально заболевают не более 200 человек.

К сегодняшнему дню вакцинацию хотя бы одной дозой прошли более 700 тысяч человек. Полный курс вакцинации прошли почти 500 тысяч человек.

Для обеспечения безопасности повседневных процессов в первую очередь прививаются люди, которые наиболее часто входят в контакт с другими людьми. Это актуально так как через неделю начинается новый учебный год. Ранее в Министерстве здравоохранения сообщили, что большая часть людей, имеющих отношение к образовательному процессу, получила прививки от коронавируса, и, следовательно, учебный год начнется в традиционном режиме.

Тем не менее, расслабляться всё ещё рано. Осенью ослабляется иммунитет, и организм более подвержен различным заболеваниям, в том числе и коронавирусом. В связи с этим со стороны властей проводится активная информационная работа.

«В рамках коммуникационной кампании Республиканский центр укрепления здоровья и массовой коммуникации (РЦУЗиМК) разработал информационные материалы, а также продолжает информировать населения о коронавирусной инфекции, о мерах профилактики и вакцинации. Более 74% сотрудников нашего центра вакцинированы против COVID-19, таким образом вошли в зеленую зону обезопасив себя и близких», - сообщила директор РЦУЗиМК Нурила Алтымышева.

По сей день у населения стоит вопрос о безопасности вакцинации и её эффективности. Тем не менее, прежде чем вакцина попадает в массовый оборот, она проверяется специалистами.

«В Кыргызстане вакцинация проводится согласно Национальному календарю прививок. Для начала необходимо определить, является ли вакцина безопасной и эффективной с гарантированным качеством. По выработке рекомендаций внедрению и использованию вакцин работу ведет НТГЭИ - консультативная группа при МЗиСР по вакцинам и иммунизации», - рассказал врач высшей категории, кандидат медицинских наук Нурмухаммед Бабаджанов.

По его словам, для обеспечения качества и безопасности вакцин, поступающих и использующих в национальном календаре, которые соответствует международным стандартам ВОЗ, в течение последних 17 лет используется механизм закупок через ЮНИСЕФ. В Кыргызстане Национальным контрольным органом является - Департамент лекарственного обеспечения и медицинской техники.

«Вакцинация - это самое эффективное и экономически выгодное средство защиты против инфекционных болезней», - отметил Н. Бабаджанов.

К началу осеннего периода дефицита вакцин в стране нет. В министерстве здравоохранения сообщили, что на начало сентября в страну поступило более 3 млн доз вакцин, из них 1 млн доз использован.

С 1 по 10 сентября развернута масштабная акция по вакцинации населения против коронавируса.

«Для достижения коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 70% населения. Наша стратегическая задача – вывод Кыргызстана из красной зоны и перевод каждого офиса, квартала, района, области и всей республики в целом в безопасную «зеленую зону», где риски заражения COVID-19 минимальные.

Министерство ранее запустило интерактивную карту «Кыргызстан – зеленая зона», где организации, коллектив которых вакцинирован на 70% могут отметить себя на карте и получить специальный стикер. Это значит, что организация проявила социальную и личную ответственность и посещение этой организации несет минимальные риски заразиться COVID-19. Призываем в течение этих 10 дней отметить себя карте и заявить о том, что Ваша организация находится в безопасной «зеленой» зоне», - сообщили в министерстве здравоохранения.